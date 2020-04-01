На железнодорожном вокзале Мурманска проведено КШУ "Сигнал-2020"

На мурманском железнодорожном вокзале прошли командно-штабные учения по пресечению террористического акта. В мероприятии принимали участие все силовые ведомства региона. Им предстояло справиться с группой террористов, захвативших заложников на вокзале. И террористы, и пострадавшие были условными, но силовики демонстрировали настоящие навыки.



В результате контртеррористической операции бандиты были обезврежены, а заложники освобождены, а также приняты меры по минимизации последствий теракта. Руководитель учебной антитеррористической операции оценил проведенную работу как успешную.



Причиной учений стали недавние события в аэропорту Мурманска, куда два раза поступали сигналы о минирование самолета Москва-Мурманск. Несмотря на то, что угроза оказалась ложной, правоохранительные органы должны быть постоянно готовы справиться с любой ситуацией. Не исключено, что вскоре очередные учения пройдут и в аэропорту. В настоящий момент более разгружен оказался вокзал, поэтому "Сигнал-2020" прошел там.