Мэр Череповца В. Германов проверил работу единого колл-центра

Вологодская область >> Общество >> 02.04.2020

1 апреля В. Германов, мэр Череповца, посетил единый колл-центр и побывал в шкуре оператора, работающего на приеме звонков.

4 тыс. череповчан звонят в колл-центр на номер 083 ежедневно. Мэр проверил, как сотрудники придерживаются инструкций, обрабатывают заявки, насколько быстро берут трубку и вежливо разговаривают. 

Звонки поступают круглосуточно, а на каждой смене их принимают 28 операторов. Благодаря телефонии, многие работают на дому. В случае необходимости число операторов может быть увеличено до 60, так как каждый череповчанин должен получить ответ на свой вопрос, и делать это в любое время. Темы вопросов могут быть любыми, в том числе по коронавирусу.

В. Германов принял несколько звонков, один из них касался теста на коронависрус. В частности, звонивший интересовался, когда будут готовы результаты сданного теста. Германов ответил, что в течение 1-2 дней, и если анализ будет положительным, обязательно перезвонят, если нет, то, возможно, не позвонят, поэтому нужно уточнить информацию самому.





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