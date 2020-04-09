Между Москвой и Архангельском закроют железнодорожное сообщение

С 13 мая будет отменено железнодорожное движение между Москвой и Архангельском. Это решение было принято в Москве руководством РЖД, и, несмотря на то, что оно осложнит жизнь жителям Архангельской области, северному подразделению РЖД остается только выполнять распоряжение сверху.



Изменения в расписании затронут не только московское направление. В связи с пандемией коронавируса также сокращено количество поездов на Новороссийск и Белгород. Новое расписание появится на маршруте Архангельск — Карпогоры. Так поезда будет отправляться из Архангельска и Карпогоры по воскресеньям, понедельникам, четвергам и пятницам до 6 сентября.



Также РЖД сообщало, что подобные решение принимаются исключительно в тех случаях, когда у поездов есть альтернатива на железной дороге или когда билеты продаются меньше чем на 25% мест во всех вагонах. Для обеспечения непрерывности сообщения с небольшими населенными пунктами введут дополнительные остановки для транзитных составов, которые ходят по маршрутам отмененных.