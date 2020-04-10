Весенний сезон охоты в Карелии отменят

Республика Карелия >> Общество >> 10.04.2020

В связи с ограничительными мерами, принятыми по причине пандемии коронавируса Министерство природы Карелии может отменить охоту на медведя в этом году. Обычно в регионе весенний сезон начинается 15 апреля, а сезон любительской и спортивной охоты - с 1 мая. В этом году в республике решили не рисковать и готовятся вообще отменить сезон охоты весной. В соседних регионах такое решение уже принято, в Карелии официального запрета пока нет.

В Минприроды Карелии опасаются, что если этого не сделать, охотники на медведя из соседних областей приедут в Карелию, а законным способом запретить это невозможно. Приезд людей в Карелию будет сопряжен с рисками распространения коронавирусной инфекции, поэтому в соответствии с рекомендацией Минприроды России в Карелии намерены запретить охоту.

Если ситуация с коронавирусом не изменится, есть вероятность, что под запрет попадет и сезон осенней охоты. Охотников просят с пониманием отнестись к запрету, поскольку он направлен на обеспечение безопасности людей.





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