Губернатор посетил Мурманский океанариум

Мурманская область >> Общество >> 11.04.2020

Глава Мурманской области А. Чибис побывал в океанариуме, после чего заявил, что организация нуждается в помощи и развитии. Состояние океанариума  далеко не самое лучшее, но его собственник ведет себя просто неадекватно. Он уже несколько лет вообще не выделяет денег на развитие океанариума, на его обновление, ремонт, руководствуясь только получением прибыли от посетителей.

А. Чибис заявил, что не бросит животных и коллектив, и в ближайшие дни найдет решение проблем океанариума. Пока он, как все организации развлекательного направления, находится на карантине, но после его окончания должен продолжать нормальное функционирование.

Напомним, что визиту Чибиса в океанариум предшествовало письмо от сотрудников, которые рассказали, что у "Север Строя" нет денег на содержание работников, артистов и здания. У сотрудников зарплата в 2 раза ниже средней по Мурманской области, есть долги по налоговым отчислениям и коммунальным услугам. 25 марта океанариум закрылся, но коллектив ежедневно работает с тюленями.





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