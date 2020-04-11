Как в Коми отметят Пасху

Республика Коми >> Общество >> 11.04.2020

19 апреля все православные отметят Пасху. В условиях пандемии людям лишний раз нельзя выходить из дома, поэтому в этом году праздник будет отмечаться по-новому.

Архимандрит Филипп, пресс-секретарь Сыктывкарской епархии, рассказал, что в храм смогут попасть только те, у кого есть пропуска. Но людям пожилого возраста, детям лучше воздержаться от посещения церкви. Епархия просит не приходить в церковь находящихся под наблюдением медиков людей, поскольку они могут заразить других прихожан. За нарушение карантина людей ждет административное правонарушение, а иногда и уголовное.

Пасха не должна стать символом паники, она должна дарить радость, позволяющую победить коронавирус и другие болезни. Духовный подъем также поможет преодолеть любую инфекцию.

Пасху в Коми нужно отмечать дома. Пасхальное богослужение онлайн будет доступно на телеканале "Юрган".

Если люди окажутся в храме, нужно быть в маске, а освящение куличей будет проходить с утра субботы после  службы в специально отведенных местах на улице.





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