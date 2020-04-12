Акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн

Архангельская область >> Общество >> 12.04.2020

В этом году масштабное празднование 75-летия Победы в ВОв отменяется. Во всяком случае 9 мая. Возможно, празднование перенесут на осень. А пока в каждом регионе решают, как отметить этот праздник у себя. Многие переходят на онлайн трансляции. Как это лучше сделать, пока никто не знает, но стандартной акции обязательно найдется альтернатива. 

Если нет возможности пройти по улицам городов с портретами героев ВОв в рамках патриотической акции "Бессмертный полк", то можно провести акцию дистанционно. Например, есть идея выйти с портретами фронтовиков на балконы, заполнить фотографиями фронтовиков-победителей окна магазинов, офисов, аптек и т. д. Идеи могут быть разными, поэтому каждый житель Архангельской области может ими поделиться.

Память о погибших и принесших великую победу войнах - это не только парад на центральной улице. Память должны исходить из сердца, и как ее решит выразить каждый человек – это его дело!

Есть вероятность, что хорошую идею поддержат не только СЗФО, но и во всей России.





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