В самоизоляции в Ненецком округе находятся 157 человек

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 14.04.2020

В Ненецком автономном округе до недавнего времени не было ни одного больного коронавирусом, но этот показатель не удержался. На сегодняшний день в округе один выявленный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Главный санврач региона Н. Кирхар сообщила, что в обсерваторе медики наблюдают за состоянием 5 человек, еще 157 находятся дома в режиме самоизоляции. Сняты с контроля после 14-дневного домашнего карантина 229 человек. У всех у них были взяты контрольные анализы, которые не подтвердили наличие коронавируса.

В округе проведено 679 исследований, и сейчас в наличии эпидемиологов есть 1126 тест-систем. Этого достаточно.

Сейчас на территории округа действует карантин, который продлится до конца недели, согласно постановлению врио губернатора НАО Ю. Бездудного. До этого момента в округе действуют усиленные меры, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Возможно, 19 апреля карантин будет снят, но, возможно его продление до конца месяца, как во многих российских регионах.





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