Волонтерский центр «Единой России» продолжает принимать заявки на доставку продуктов

Мурманская область >> Общество >> 15.04.2020

Волонтерский центр ОНФ и партии "Единая Россия" в Мурманске занимается приемом заявок на доставку медикаментов и продуктов пожилым и маломобильным гражданам. Пока волонтеры оказывают помощь, неравнодушные горожане задумались о поддержке самих волонтеров.

Глава компании "Азия", культурного центра "Узбекистан" П. Насирова снабжает активистов питанием по выходным дням, а по будням волонтеры получают обеды по инициативе замсекретаря отделения "Единой России" С. Дубового.

П. Насирова просит поддержать волонтеров и другие компании. Ее идею уже поддержали представитель главы Чечни в Мурманской области А. Асаев, председатель Центра нацкультур "Содружество" О. Могилина и др. Могилина отметила, что нацобщины готовы помочь всегда. Недавно они приносили маски, сшитые своими мастерицами.

Волонтеры благодарят всех гостей за поддержку и внимание. Волонтерский центр начинает работу в 8:00 и работает до 20:00 ежедневно, поэтому от высокой нагрузки люди устают. В этих условиях помощь будет как нельзя кстати.





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