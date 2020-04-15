В Мурманской области могут введут электронные пропуска
В Мурманской области собираются ввести систему электронных пропусков для свободного передвижения, что уже сделали во многих российских городах. Об этом рассказал губернатор региона А. Чибис.
Он отмечает, что решение будет принято в том случае, если количество больных коронавирусом будет расти, а режим самоизоляции продлят. Сейчас нет оснований полагать, что пик распространения коронавируса пройден, и что власти области ожидают роста распространения вируса. Многое зависит от самих людей, поэтому Чибис призвал население тщательно соблюдать самоизоляцию.
Сейчас в Мурманской области больных коронавирусной инфекцией 268 человек, и только за день их количество выросло в 2 раза.
Больше всего больных в Кольском районе - 206. 125 новых заболевших зафиксировано в с. Белокаменка, в котором находится промплощадка ЦСКМС (Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений) "НОВАТЭК-Мурманск", мобильный госпиталь МЧС. Раньше среди рабочих на ЦСКМС выявлено 79 больных коронавирусом, что говорит о плохой организации профилактических мер.
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