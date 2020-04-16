Бульвар Пирогова в Вологде благоустроят
Мэрия Вологды ждет от горожан замечаний и предложений на адрес своей электронной почты или в соцсетях по поводу эскизного проекта благоустройства бульвара Пирогова. Общественное пространство планируют усовершенствовать по программе "Комфортная городская среда". Эскизом занимается "Лаборатория городской среды". Свои предложения можно направлять до 19 апреля.
Благоустроить хотят территорию от ул. Чехова до Советского пр. На бульваре Пирогова организуют пешеходный маршрут, зоны отдыха, места для игры в шахматы, установят освещение, создадут маршрут для езды на роликах, скейтах и самокатах. Бульвар разделят на 4 участка: "Домашний", "Школный", "Парадный" и "Сентиментальный".
Напомним, что благоустроить бульвар в центре Вологды планируют в этом году, и чем быстрее будет утверждена его концепция, тем быстрее он появится. Работы будут проведены на средства всех бюджетов: федерального, регионального и городского. С эскизом можно ознакомиться на официальном портале городского правительства Вологды.
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