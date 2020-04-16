300 кг свежей рыбы раздали 130 семьям Череповца

Вологодская область >> Общество >> 16.04.2020

Рыболоветческий комплекс Череповецкого района передал детям из семей, находящихся в тяжелой ситуации, около 300 кг свежей рыбы. Ее распределил между 130 семьями.

В пресс-службе компании "Аквакультура" рассказали, что сотрудники решили поддержать тех, кому сейчас приходится особенно трудно, поэтому направили партию свежемороженого сома на благотворительные цели. Это гипоаллергенная рыба, с большим содержанием биологически активных веществ, которые так нужны детям. Сома можно давать детям в любом возрасте, поскольку в рыбе почти нет мелких костей.

"Рыбную" помощь получили семьи, находящиеся под опекой благотворительного фонда "Дорога к дому".

Семьи отбирали по заявкам, а развозили рыбку сначала тем, кто срочно нуждался в продуктах. Объем рыбы зависел от количества человек. Большинство таких семей не могут позволить себе купить дорогую рыбу, особенно сейчас.

Семьям поддержка необходима, так как люди испытывают и материальные, и моральные проблемы, а число обращений к психологу возросло в 3 раза.





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