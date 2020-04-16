300 кг свежей рыбы раздали 130 семьям Череповца

Рыболоветческий комплекс Череповецкого района передал детям из семей, находящихся в тяжелой ситуации, около 300 кг свежей рыбы. Ее распределил между 130 семьями.



В пресс-службе компании "Аквакультура" рассказали, что сотрудники решили поддержать тех, кому сейчас приходится особенно трудно, поэтому направили партию свежемороженого сома на благотворительные цели. Это гипоаллергенная рыба, с большим содержанием биологически активных веществ, которые так нужны детям. Сома можно давать детям в любом возрасте, поскольку в рыбе почти нет мелких костей.



"Рыбную" помощь получили семьи, находящиеся под опекой благотворительного фонда "Дорога к дому".



Семьи отбирали по заявкам, а развозили рыбку сначала тем, кто срочно нуждался в продуктах. Объем рыбы зависел от количества человек. Большинство таких семей не могут позволить себе купить дорогую рыбу, особенно сейчас.



Семьям поддержка необходима, так как люди испытывают и материальные, и моральные проблемы, а число обращений к психологу возросло в 3 раза.

