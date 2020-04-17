Социальным навигатором в Коми воспользовались около 20 тыс. человек
С 2019 г. в РК запущен соцнавигатор, рассказывающий о мерах соцподдержки для жителей республики. На ресурсе объединена информация о выплатах беременным, детям, можно самому просчитать прожиточный минимум.
Социальный навигатор за 5 месяцев работы посетили 20 тыс. человек. Портал предоставляет информацию о мерах соцподдержки семей с детьми, способах получения, подбирает меры соцподдержки по результату анкетирования. Это очень удобно, так как заполнив небольшую анкету, навигатор сам определит набор полагающихся пособий и льгот.
Разработчики онлайн-ресурса из Центра информационных технологий дорабатывали портал последние несколько месяцев, чтобы сделать его максимально удобным. Они поменяли структуру сервиса, добавили калькулятор прожиточного минимума, который помогает узнать о доходах и прожиточном минимуме семьи. В анкетном листе уточнили список мер, сделали всплывающие окна с комментариями. Также каталог услуг пополнился новыми мерами социальной поддержки.
Центр информтехнологий и Минтруда Коми продолжают делать портал удобным для пользователей.
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