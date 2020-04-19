Североморск отпраздновал 69-летие

Североморск отметил 69-летие без празднования. История столицы Севфлота самобытна. Он образован на месте саамского становища Ваенга, получившего в 1897 г. статус постоянного поселения.



В Ваенге в 20-е годы размещалась артель Мурманской лесозаготовительной конторы. Здесь же начал работу рыболовецкий колхоз и кирпичный завод. После образования Северной военной флотилии началась новая история города. Он стал оплотом Северного флота в 1937 г. В бухте начали строить причалы, мастерские, склады, служебные помещения. В городе появилась двухэтажная столовая, палатки-казармы для рабочих и моряков, бани, пожарная каланча, началось строительство аэродромов и прокладка трассы Мурманск-Ваенга, а также электрификация поселка.



Перед ВОв город стал важным гарнизоном стратегического значения для Заполярья. С аэродромов и губы Грязной взлетали летчики авиаполков Севфлота, а от причалов уходили эскадренные миноносцы для сопровождения конвоя союзников. Здесь же размещались склады тыла, гидрографический, инженерный отделы флота.



