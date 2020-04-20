Горячим паром обрабатывают подъезды в Череповце

Горячим туманом решили обрабатывать подъезды многоквартирных домов в Череповце. Это гораздо проще и быстрее, чем мыть пол, перила, подоконники и стены.



Специалисты обработали подъезды домов на ул. Архангельская, Первомайская, Луначарского. Всего 15 минут уходит на обработку подъезда в девятиэтажном доме.



Гендиректор компании "Эпицентр" А. Цорн, занимающейся горячей обработкой, отметил, что работа начинается с верхнего этажа и идет вниз. Раствор с содержанием хлора распыляется с помощью генератора, который преобразует жидкость в пар. Пар хорошо расходится, оседает на пол и проникает в недоступные места, что повышает эффективность обработки.



Оборудование было куплено 1,5 года назад, а с его помощью обрабатывались подвалы. Теперь спецоборудованию нашли еще одно применение, которое является помощником коммунальщикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Препараты для распыления могут быть разными, но в среднем в день таким способом можно обрабатывать несколько десятков подъездов.



Напомним, что это оборудование также применяется в обработке машин скорой помощи.