В многоквартирных домах НАО дезинфицируют подъезды

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 21.04.2020

Департамент внутреннего контроля НАО сообщил, что на территории округа управляющие компании проводят работы по обеззараживанию общественных пространств многоквартирных домов для профилактики коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендовал наибольшее внимание во время обработки уделяется перилам, дверным ручкам, почтовым ящикам, домофонам, т. е. всем поверхностям, к которым люди чаще всего прикасаются. Коронавирус распространяется через прикосновения к грязным поверхностям, поэтому регулярная дезинфекция и чистка столов, ручек, гаджетов, стульев удаляет вирусы. Мыть руки также нужно как можно чаще, особенно после выхода на улицу.

Управление строительного и жилнадзора ежедневно мониторит ситуацию по обеззараживанию. УК проводят дезинфекцию за свои деньги, а  на коммунальных счетах это не отразится. Санитарная обработка подъездов проводится с использованием хлорсодержащих средств. УК проводят обработку минимум 1 раз в 2 дня. Дезинфекция подъездов будет проводиться пока в округе действует усиленный режим недопущения распространения коронавируса.





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