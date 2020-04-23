4 города Коми с 21 апреля закрыли на карантин

Республика Коми >> Общество >> 23.04.2020

Глава горадминистрации Ухты закрыл 4 муниципалитета. Города закрыли с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так под карантин попали Ухта, Вуктыла, Печоры и Усинская, в которых работает очень много людей вахтовым способом.

Для принятия такого жесткого решения пришлось взвесить все плюсы и минусы. Теперь в города нельзя въехать и нельзя выехать без веских оснований. Установлены блокпосты на въездах, на которых дежурят экипажи ДПС, сотрудники медслужбы.

Постановление предусматривает более жесткий режим карантина, особенно на въездах в город. С сегодняшнего дня руководители предприятий,  независимо от организационно-правовых форм, обязаны обеспечить проведение дополнительных мер противодействия распространению коронавируса, и эти меры включают 22 пункта.

Что касается въезда вахтовиков, то должны быть созданы условия для изоляции работников на 14 дней. Допуск на работу дается при условии изоляции на 14 дней с момента прибытия в обсерваторы, при отсутствии признаков заболевания и получении отрицательного результата теста на COVID-2019.

 





Рекомендуем по теме:

В самоизоляции в Ненецком округе находятся 157 человек

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

Власти Коми закрыли Княжпогостскую ЦРБ

Въезд в Оленегорск показал пренебрежительное отношение горожан к самоизоляции

В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

В Ухте все школы закрыты на карантин


Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

В Вологде нужна кровь всех групп

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета