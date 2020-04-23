4 города Коми с 21 апреля закрыли на карантин

Глава горадминистрации Ухты закрыл 4 муниципалитета. Города закрыли с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так под карантин попали Ухта, Вуктыла, Печоры и Усинская, в которых работает очень много людей вахтовым способом.



Для принятия такого жесткого решения пришлось взвесить все плюсы и минусы. Теперь в города нельзя въехать и нельзя выехать без веских оснований. Установлены блокпосты на въездах, на которых дежурят экипажи ДПС, сотрудники медслужбы.



Постановление предусматривает более жесткий режим карантина, особенно на въездах в город. С сегодняшнего дня руководители предприятий, независимо от организационно-правовых форм, обязаны обеспечить проведение дополнительных мер противодействия распространению коронавируса, и эти меры включают 22 пункта.



Что касается въезда вахтовиков, то должны быть созданы условия для изоляции работников на 14 дней. Допуск на работу дается при условии изоляции на 14 дней с момента прибытия в обсерваторы, при отсутствии признаков заболевания и получении отрицательного результата теста на COVID-2019.



