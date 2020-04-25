Празднование 100-летия Карелии никто не отменял

В Карелии идет подготовка ко Дню Республики. Праздничные мероприятия в Петрозаводске намечены на весну, но, возможно, их перенесут на более позднее время.



Пандемия внесла коррективы в проведение мероприятий, но пока запланированные на 5 сентября празднования не отменяются.



Все праздничные мероприятия, которые должны были состояться весной (фестиваль любительских театров, выставка "Русский Север", библиоконгресс), передвинут на лето. Организаторы также проведут фестиваль Ruskeala Symphony в "Рускеале", который в 2019 г. посетили 10 тыс. человек. В 2020 г. он пройдет в августе, для чего выделили 3 дня. Подготовка уже идет полным ходом, ведутся переговоры с музыкантами.



Мероприятия, посвященные юбилею республики, начались за ее пределами в прошлом году. Уже состоялись Дни культуры Карелии в Петербурге и Москве. Но наиболее важные мероприятия прошли в самой Карелии: фестиваль "Кижи – остров рождения бренда", сортавальский Международный песенный праздник и фестиваль молодых звезд оперы в Петрозаводске.