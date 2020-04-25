В Петрозаводске проверили соблюдение санитарных норм в продуктовых магазинах

Республика Карелия >> Общество >> 25.04.2020

Горадминистрация Петрозаводска контролирует выполнение юридическими лицами и гражданами ограничений, которые были установлены распоряжением главы Карелии.

Представители администрации проверяют продуктовые магазины на предмет ограничения посещения в утренние часы. Сейчас в 9:00-11:00 покупателями в магазинах могут быть только люди от 60 лет.

Был проверен гипермаркет на Ленинградской улице, где утром покупала продукты молодежь и люди разного возраста. Многие из них были без масок, а вход в такие магазины без масок запрещен. На этот магазин жаловались горожане, обращаясь в Единую диспетчерскую службу.

Администрация маркета уверяет, что информирует людей об ограничении посещений, но не препятствует покупателям любого возраста делать покупки утром. Такой ответ проверяющих не удовлетворил. На основании фактов нарушения было вынесено определение, а представитель магазина приглашен для составления протокола об админправонарушении. За подобное нарушение магазин может быть наказан предупреждением или наложением штрафа. Штраф для должностного лица – 10-50 тыс. руб., для юрлица – 100-300 тыс. руб.





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