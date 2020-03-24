Жительница Шенкурска поделилась впечатлением от участия в конкурсе "Миссис Королева России 2020"

Архангельская область >> Общество >> 26.04.2020

О. Белова из Шенкурска Архангельской области  стала одной из участниц финала конкурса красоты "Миссис Королева России 2020", который прошел ТРЦ МЕГА "Белая дача" в Московской области. Изначально региональный этап конкурса должен был проходить в Архангельске, но по причине распространения коронавирусной инфекции он был перенесен на 3 мая. Дата проведения всероссийского конкурса также изменилась.

В финал попали 26 женщин 35 лет и старше из Ставрополя, Сочи, Чебоксар, Саратова, Череповца, Красного Сулина, Москвы, Ростова, Красногорска, Кызыла, Архангельска и Шенкурска. Участницы должны были представить визитки, ответить на вопросы интеллектуального конкурса, представить национальный костюм и выйти на подиум в вечерних платьях. 12 участниц получили титулы в разных номинациях, остальным достались дипломы, памятные ленты, подарки. За 5 дней в Подмосковье О. Белова получила заряд положительных эмоций и новых сил для новых конкурсов.

Не испортила впечатление от генеральной репетиции финала сообщение о бомбе в здании ТРЦ.





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