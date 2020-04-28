В НАО завершается сезон зимников

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.04.2020

В Департаменте природных ресурсов НАО сообщили, что 30 апреля зимники округа будут закрыты. Соответствующий приказ ведомства опубликуют завтра. Он касается запрета движения транспортных средств по тундровой/лесотундровой зоне. В этом сезоне сезон зимников был открыт 3 декабря 2019 г.

Нормативный документ запрещает движение транспорта по зимним дорогам округа. За нарушение запрета будут выписываться штрафы. По закону НАО, передвижение на гусеничной технике, грузовом транспорте по оленьим пастбищам во время отсутствия плотного снежного покрова будет караться наложением административных штрафов: для граждан -1-2,5 тыс. руб., для должностных лиц – 20-50 тыс. руб., для юрлиц – 30-100 тыс. руб.

Напомним, что закрывают зимники в округе для сохранения оленьих пастбищ. Сейчас потеплело, снег активно тает, а тяжелая техника может повредить поверхность земли, нарушить травяной покров, что повлечет серьезные последствия для оленьих пастбищ. В 2019 г. запрет на движение по зимникам был введен 29 апреля.





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