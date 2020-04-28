В сельских школах НАО проведут цикл классных часов "Развитие добровольчества в НАО"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.04.2020

Ресурсный центр добровольчества НАО проведет онлайн-уроки  для школьников. До ограничительных такие тематические классные часы были проведены для школьников 6-11 классов Нарьян-Мара.

Сейчас уроки можно проводить только онлайн, и в этом формате их увидят жители Тельвиске и Коткино. Это будут онлайн-конференции или видеоуроки.

Школьникам расскажут о добровольцах, их работе, почему важно участвовать в волонтерской деятельности, о волонтерских объединениях в НАО, возможности к ним присоединиться. Такие занятия надо проводить регулярно. Ребята узнают  о добровольчестве, выражают к нему интерес, вступают в волонтерские организации, организуют волонтерские отряды. Надо привлекать к этому детей.

В феврале специалисты регионального центра провели 8 тематических часов с привлечением детей из групп риска, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Напомним, что информационные часы на тему добровольчества проводятся для учеников НАО с прошлого года. За 2019 г. сотрудники Ресурсного центра добровольчества организовали 15 уроков для 400 школьников.





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