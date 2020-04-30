Режим самоизоляции в Коми будет продлен
Самоизоляция в Коми сохранится минимум две недели, а возможно и 4, поскольку пик заражаемости коронавирусом в республике еще не наступил, о чем заявил глава региона В. Уйба.
Несмотря на то, что режим самоизоляции продолжится, некоторые послабления уже появились. Нельзя ограничивать все до беспредела, поэтому открываются новые виды бизнеса, появляется возможность зарабатывать и пополнять бюджет.
Послабления касаются только тех сфер, где есть возможность работать без прямого контакта оператора и клиента. Закрыты парикмахерские, салоны красоты, но работает лесозаготовка, ремонт дорог, сельское хозяйство, животноводство. Для дачного сезона разрабатывается порядок мер, который дает возможность выезжать на дачи.
Сейчас в Коми около 600 случаев заражения коронавирусом. Под меднаблюдением находятся около 4 тыс. человек, 6 человек умерли, 58 выздоровели.
Коми занимает 18-е место по количеству зараженных в РФ, а самым крупным очагом инфекции остается Эжвинская больница Сыктывкара. Второй очаг - республиканская клиническая больница Коми, где много заболевших медработников.
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