Режим самоизоляции в Коми будет продлен

Самоизоляция в Коми сохранится минимум две недели, а возможно и 4, поскольку пик заражаемости коронавирусом в республике еще не наступил, о чем заявил глава региона В. Уйба.



Несмотря на то, что режим самоизоляции продолжится, некоторые послабления уже появились. Нельзя ограничивать все до беспредела, поэтому открываются новые виды бизнеса, появляется возможность зарабатывать и пополнять бюджет.



Послабления касаются только тех сфер, где есть возможность работать без прямого контакта оператора и клиента. Закрыты парикмахерские, салоны красоты, но работает лесозаготовка, ремонт дорог, сельское хозяйство, животноводство. Для дачного сезона разрабатывается порядок мер, который дает возможность выезжать на дачи.



Сейчас в Коми около 600 случаев заражения коронавирусом. Под меднаблюдением находятся около 4 тыс. человек, 6 человек умерли, 58 выздоровели.



Коми занимает 18-е место по количеству зараженных в РФ, а самым крупным очагом инфекции остается Эжвинская больница Сыктывкара. Второй очаг - республиканская клиническая больница Коми, где много заболевших медработников.