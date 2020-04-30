Уровень воды в реках Коми поднимается

Республика Коми >> Общество >> 30.04.2020

Глава республики В. Уйба рассказал о паводковой обстановке в видеообращении к жителям РК. Он сообщил, что на реках начинается ледоход, лед тает, а уровень воды поднимается, что уже смогли на себе испытать некоторые поселки и города. Половодье отрезало от большой земли 3 района Коми, а это 22 населенных пункта с населением более 2 тыс. человек.

К паводку в Коми начали готовиться заранее, поэтому все потенциально опасные для наводнения участки были обеспечены необходимым запасом медикаментов, продуктов питания, предметов первой необходимости, горюче-смазочных материалов.

В местах, где ранее были установлены понтонные переправы, организовано постоянное дежурство спасательных постов. Их работа – помогать в критических ситуациях, а при необходимости осуществлять доставку экстренных бригад скорой помощи, полиции, других оперативных служб.

Чем теплее будет в Коми, тем паводок будет быстрее продвигаться на север, и все населенные пункты, которые окажутся в зоне подтопления, будут к этому готовы.





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