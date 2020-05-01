В СИЗО Карелии привезли двух заболевших коронавирусом

Республика Карелия >> Общество >> 01.05.2020

Двое пациентов с COVID-19  в Карелии - лица, эпатированные в СИЗО из Ленинградской области. В настоящее время они находятся в петрозаводском СИЗО на карантине.

УФСИН проводит необходимые мероприятия по дезинфекции и определению контактов больных во время этапирования. Им делают тесты на COVID-19.

4 пациента – жители Петрозаводска, контактировавшие с заболевшими, 1 пациент из Сегежи, ранее общавшийся с носителем коронавирусной инфекции. Первый заболевший появился в Кеми - мужчина 64 лет с симптомами ОРВИ. Сначала его лечили амбулаторно, но вынуждены были перевезти в больницу с пневмонией. Весь круг его общения находится в изоляции.

Сейчас на территории республики 75 заболевших, выздоровели 11 пациентов. Проведено тестов на коронавирус - 14549. На домашнем карантине находятся 1627 человек, в обсервации - 25 человек.

В среднем заболеваемость коронавирусом в Карелии - 12 человек на 100 тыс. населения, а по РФ - 67,7 человек на 100 тыс. По Северо-Западу этот показатель равен 54,7.





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