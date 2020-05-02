У 66 % заболевших коронавирусом в Кировске и Апатитах болезнь проходит бессимптомно

В Апатитах и Кировске 122 подтвержденных заболевания коронавирусной инфекцией, и за последний день прибавилось 3 человека. Заболевание протекает без всяких симптомов в 66 % случаев, поэтому выявлять больных приходиться через контакты с больными пневмонией.



Глава Роспотребнадзора Мурманской области Л. Лукичева рекомендует жителям региона за пределы своих городов не выезжать, так как сохраняется высокая вероятность распространения вируса в другие регионы. На майские праздники можно поехать в отпуск при условии, если можно обеспечить себе самоизоляцию от 14 дней и более. Но официального запрета на выезд власти не сделали.



Поскольку и Апатиты, и Кировск являются очагами распространения коронавируса, а выявить его трудно, не стоит распространять его на людей в других регионах.



В Апатитах и Кировске введен режим карантина, поэтому для выезда понадобятся не только документы, но и согласие администрации муниципалитета. Соотвестствующая процедура имеется. Об этом рассказал губернатор региона А. Чибис.



