Северяне смогут получить подарки за украшенные окон к Дню Победы

Мурманская область >> Общество >> 02.05.2020

В регионе решили украсить к 9 мая окна квартир и провести конкурс на лучшее оформление к празднику Победу. Каждый муниципалитет Мурманской области выберет 10 победителей, а каждому победившему вручат в подарок толстовку с символами Дня Победы. Итог конкурса подведут 12 мая.

О начале конкурса сообщил губернатор А. Чибис. Он напомнил, что на Новый год в Заполярье уже проводили похожий конкурс, что помогло создаться праздничную сказочную атмосферу в жилых домах. Теперь пришло время украсить окна к Дню Победы, отдать дань памяти людям, отдавшим жизни ради ныне живущих. Ветераны ВОв должны увидеть поддержку, уважение к своему подвигу. Если они увидят праздничные окна в газетах, по телевизору, им будет приятно. В этом году нельзя выйти на парад и пройти с "Бессмертным полком" по улице, поэтому свою энергию можно направить в творческое русло.

Стать участником акции можно, украсив окно к Дню Победы, а фотографию выложив в соцсети Instagram или ВК с 1 по 9 мая. Под снимком нужно сделать хэштег #окновпобеду51 или #НаСевереЖить, а также своего муниципалитета.





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