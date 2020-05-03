В Вологде стартовали работы по нанесению дорожной разметки
В городе обновленная разметка на дорогах появится на всех улицах. Под обновление попали 420 участков. Работы буду выполнять две компании - "Дорлайн" и "Дорзнак Ковров", ставшие победителями тендеров.
"Дорлайн" нанесет разметку на пешеходные переходы, "Дорзнак Ковров" - продольную разметку на дорогах. Совокупный объем разметочных работ - 42 тыс. кв. м.
Специалист "Службы городского хозяйства" И. Колосов рассказал, что бригады работают ночью, чтобы не мешать потоку транспорта днем. Пандемия повлияла на условия работы, и теперь специалисты работают в перчатках, масках, а иногородние сотрудники предоставляют результаты анализов на коронавирус перед началом работы.
По поручению мэра Вологды С. Воропанова пластиковую разметку сделают на магистральных улицах - Конева, Ленинградская, Мира, Чернышевского, Окружное, Герцена, Пошехонском шоссе. На всех остальных участках разметка будет нанесена краской.
Основная работа пройдет при постоянной температуре + 7 градусов и выше с влажностью до 75 % и без дождей.
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