Дед Мороз из Великого Устюга передал вологодским медикам сладкие подарки

Дед Мороз сделал подарок в качестве благодарности медперсоналу Вологодчины. Он отметил, что в непростые дни на медицинских работников возлагаются большие надежды. Они каждый день борются с болезнью, спасают жизни людей, за что врачам, младшему медперсоналу, медсестрам огромное спасибо! Дед Мороз поддерживает и гордиться стойкостью врачей, поэтому через волонтеров передает докторам Вологодчины гостинцы. Зимний волшебник уверил, что они волшебные, поэтому придадут силы, согреют теплом, помогут оставаться здоровыми.



Дед Мороз находится в режиме самоизоляции, поэтому к акции "Спасибо врачам!" присоединился дистанционно. Подарки от него будут вручены вологодским и череповецким медикам, работающим с коронавирусными больными. Их привезут сотрудники Единого волонтерского центра региона.



Также Дед Мороз пообещал, что туристический сезон все-таки откроется, а он будет ждать всех после окончания самоизоляции. А пока Дед Мороз сидит дома, общается в интернете с детьми, читает сказки и проводит онлайн-встречи.