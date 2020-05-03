Дед Мороз из Великого Устюга передал вологодским медикам сладкие подарки

Вологодская область >> Общество >> 03.05.2020

Дед Мороз сделал подарок в качестве благодарности медперсоналу Вологодчины. Он отметил, что в непростые дни на медицинских работников возлагаются большие надежды. Они каждый день борются с болезнью, спасают жизни людей, за что врачам, младшему медперсоналу, медсестрам огромное спасибо! Дед Мороз поддерживает и гордиться стойкостью врачей, поэтому через волонтеров передает докторам Вологодчины гостинцы. Зимний волшебник уверил, что они волшебные, поэтому придадут силы, согреют теплом, помогут оставаться здоровыми.

Дед Мороз находится в режиме самоизоляции, поэтому к акции "Спасибо врачам!" присоединился дистанционно. Подарки от него будут вручены вологодским и череповецким медикам, работающим с коронавирусными больными. Их привезут сотрудники Единого волонтерского центра региона.

Также Дед Мороз пообещал, что туристический сезон все-таки откроется, а он будет ждать всех после окончания самоизоляции. А пока Дед Мороз сидит дома, общается в интернете с детьми, читает сказки и проводит онлайн-встречи.





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