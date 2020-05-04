В Ухте установили "интеллигентные" урны

Улицы Ухты приятно преобразились. Их украсили самодельными джентльменскими урнами.



В горадминистрации Ухты рассказали, что новых урн 20. Они сделаны в виде смокинга и шляпы. Сейчас такие стоят на пр. Ленина в центре города. Идея создания "интеллигентных" урн была позаимствована мэром Ухты М. Османовым в белорусском городе-побратиме Гродно. Там урны сделаны в виде полноценных архитектурных форм, а горожане относятся к ним с большим уважением. Это чувствуют коммунальные службы, а горожане приучаются к чистоте.



Такая идея реализована и в Ухте. Для начала урн сделали 20. Все они – предметы ручной работы работника "Ухтаспецавтодора" А. Громова. Мастер сделал их из листов железа, поэтому они оказались гораздо легче гродненских аналогов, сделанных из тяжелых труб. Но гроднинские урны никто поднять не мог, а значит, и унести, а ухтинские получились гораздо легче, и чтобы у них появились ноги, пришлось приковать их цепью к ограждению.



В администрации считают, что урны оказались весьма удобными и красивыми, а на их фоне можно даже фотографироваться.