В НАО идет прием заявок на конкурс волонтерских проектов

Департамент образования округа объявил о проведении второго конкурса проектов волонтерской деятельности. Принять участие в нем могут люди 14-30 лет. Победителям дадут финансовую поддержку на реализацию инициатив. Окружной грант уже получили 6 добровольцев в рамках перового конкурса в этом году. Он проводился в марте, а его победители поучили 14-30 тыс. руб. на реализацию своих проектов.



Цель конкурса - популяризация добровольчества, стимулирование действий добровольцев на региональном уровне. Проекты можно посвятить поддержке детских домов, пенсионеров, подростков, маломобильных людей, экозащите, организации интеллектуальных конкурсов, туристической, спортивной, досуговой и экскурсионной деятельности, информационному обеспечению, службе милосердия при больницах.



Заявку можно подать до 25 мая в центре молодежной политики НАО. Также нужно зарегистрироваться в системе "АИС Молодежь России", внести свою заявку на конкурс.



Победителей назовут в июне, а к реализации их проектов можно будет приступить с июня по ноябрь.