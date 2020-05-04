В НАО идет прием заявок на конкурс волонтерских проектов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.05.2020

Департамент образования округа объявил о проведении второго конкурса проектов волонтерской деятельности. Принять участие в нем могут люди 14-30 лет. Победителям дадут финансовую поддержку на реализацию инициатив. Окружной грант уже получили 6 добровольцев в рамках перового конкурса в этом году. Он проводился в марте, а его победители поучили 14-30 тыс. руб. на реализацию своих проектов.

Цель конкурса - популяризация добровольчества, стимулирование действий добровольцев на региональном уровне. Проекты можно посвятить поддержке детских домов, пенсионеров, подростков, маломобильных людей, экозащите, организации интеллектуальных конкурсов, туристической, спортивной, досуговой и экскурсионной деятельности, информационному обеспечению, службе милосердия при больницах.

Заявку можно подать до 25 мая в центре молодежной политики НАО. Также нужно зарегистрироваться в системе "АИС Молодежь России", внести свою заявку на конкурс.

Победителей назовут в июне, а к реализации их проектов можно будет приступить с июня по ноябрь.





Рекомендуем по теме:

НАО вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

5 проектов признаны победителями конкурса грантов "Сознательный горожанин"

Конкурс на получение допсубсидий для социально ориентированных НКО стартует в НАО

10 проектов общественных организаций Сыктывкара получили по грантам 2,3 млн руб.

Систему инициативного бюджетирования введут в НАО

Добровольцы Коми участвуют в федеральном конкурсе соцпроектов


В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

В Вологде нужна кровь всех групп

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета