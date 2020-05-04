Жители НАО могут принять участие в акции "Памяти героя"

8 ребят из военно-патриотического клуба "Патриот" записали видео о родственниках, участвовавших в ВОв. Их видеоролики размещены на канале проекта в сети YouTube. Принять участие во Всероссийском проекте, посвященном Году памяти, рассказав о герое региона или подвиге родственника, могут все жители НАО.



К этому проекту рекомендуют присоединиться все образовательные организации и учреждения культуры, поскольку он направлен на патриотическое воспитание молодежи с помощью мультимедийных форматов. Он поможет сохранить память о героях округа в цифровом формате, а увидеть ролики могут жители всех регионов России.



Для участия в проекте надо записать видеоролик с рассказом о родственнике, его подвиге во время войны. Хронометраж должен быть до 90 секунд. Начать и закончить его нужно подготовленным вступлением и концовкой, которые можно скачать с официального сайта проекта. Ролик нужно прислать на электронный адрес организатора.