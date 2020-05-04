Жители НАО могут принять участие в акции "Памяти героя"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.05.2020

8 ребят из военно-патриотического клуба "Патриот" записали видео о родственниках, участвовавших в ВОв. Их видеоролики размещены на канале проекта в сети YouTube. Принять участие во Всероссийском проекте, посвященном Году памяти, рассказав о герое региона или подвиге родственника, могут все жители НАО.

К этому проекту рекомендуют присоединиться все образовательные организации и учреждения культуры, поскольку он направлен на патриотическое воспитание молодежи с помощью мультимедийных форматов. Он поможет сохранить память о героях округа в цифровом формате, а увидеть ролики могут жители всех регионов России.

Для участия в проекте надо записать видеоролик с рассказом о родственнике, его подвиге во время войны. Хронометраж должен быть до 90 секунд. Начать и закончить его нужно подготовленным вступлением и концовкой, которые можно скачать с официального сайта проекта. Ролик нужно прислать на электронный адрес организатора.





Рекомендуем по теме:

Жители НАО могут принять участие в "Цифровом диктанте"

Жители НАО могут отправить письмо с поздравлениями ветеранам ВОв

Карелия отметила 72-летие освобождения от фашистских захватчиков

АТОС РК призывает органы ТОС Коми подать заявки на гранты

В лыжную экспедицию на Кольский полуостров отправятся юные патриоты НАО

Сегодня в Коми стартует патриотическая фотоакция "#ПостПобеды"


В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

В Вологде нужна кровь всех групп

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета