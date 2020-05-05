В Олонце выявлен первый случай коронавируса

Республика Коми >> Общество >> 05.05.2020

Олонец не избежал появления больных коронавирусом. В городе выявлен первый случай заболевания инфекцией у человека, приехавшего по работе.

Возможный источник распространения вируса находится в подрядной организации из Вологодской области, привлеченной к ремонту дороги Олонец - Видлица. Данные получены после тестирования сотрудников строительной организации. Скорее всего, вероятный источник - дальнобойщики, проживавшие в отеле с вахтовиками. Дорожные рабочие больше месяца работают, поэтому у них не было возможности завезти вирус.

А. Парфенчиков, глава республики, принял решение запретить размещение в гостиницах или хостелах  вахтовиков и других людей, чтобы не вредить здоровью людей. Также глава Карелии ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Ладенпохья. Здесь факт вероятного заболевания выявлен у студентки мединститута из Петербурга. Врачи принимают меры по исключению возникновения очага заражения.

Случай коронавируса в Кеми тоже единичный. Вирус выявлен у мужчины, а у тех, с кем он контактировал, COVID-19 не выявили. Продолжается локализация очагов заражения в  Салми и Беломорске.





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