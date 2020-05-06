В Архангельске привели в порядок набережную Северной Двины

Архангельская область >> Общество >> 06.05.2020

В Архангельске привели в порядок территории у памятников, набережную Северной Двины, но это не значит, что нужно отправиться гулять по убранной территории. В городе действует режим самоизоляции.

Уборка традиционно проводится весной, накануне майских праздников. Рабочие очистили от пыли и грязи монументы на пл. Мира, памятники Соловецким юнгам, адмиралу Кузнецову, тюленю, монумент Северных конвоев, звезду Вечного огня и стелу "Город воинской славы". Все памятники выглядят  свежими и более яркими. 

По указу главы Октябрьского округа А. Калинина декоративные вазы на набережной покрасят, приведут в порядок нулевой километр на ул. Воскресенская, обновят территорию у Соловецкого камня в парке Ломоносова. 

Несмотря на то, что День Победы в этом году придется праздновать дома, город должен быть чистым и уютным. Его нельзя запускать, а сейчас, когда людей на улицах почти нет, самое время сделать работу, требующую свободы действий и отсутствия пешеходов. Ранее такую работу можно было проводить только ночью. 





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