В Архангельске привели в порядок набережную Северной Двины

В Архангельске привели в порядок территории у памятников, набережную Северной Двины, но это не значит, что нужно отправиться гулять по убранной территории. В городе действует режим самоизоляции.



Уборка традиционно проводится весной, накануне майских праздников. Рабочие очистили от пыли и грязи монументы на пл. Мира, памятники Соловецким юнгам, адмиралу Кузнецову, тюленю, монумент Северных конвоев, звезду Вечного огня и стелу "Город воинской славы". Все памятники выглядят свежими и более яркими.



По указу главы Октябрьского округа А. Калинина декоративные вазы на набережной покрасят, приведут в порядок нулевой километр на ул. Воскресенская, обновят территорию у Соловецкого камня в парке Ломоносова.



Несмотря на то, что День Победы в этом году придется праздновать дома, город должен быть чистым и уютным. Его нельзя запускать, а сейчас, когда людей на улицах почти нет, самое время сделать работу, требующую свободы действий и отсутствия пешеходов. Ранее такую работу можно было проводить только ночью.