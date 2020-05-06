Коронавирус обнаружен на острове Ягры
Северодвинске подтвержден коронавирус у 5 горожан, и на данный момент в городе 16 больных. Ранее на острове Ягры случае заболевания не было, но даже определенная изоляция не помогла жителям острова избежать вируса. Это говорит о том, что меры по предупреждению распространения коронавируса были приняты недостойные.
Сейчас с подозрением на коронавирус в городе находится 91 человек. Все они дома на самоизоляции и под наблюдением врачей. 6 человек выписано из больницы после выздоровления.
Для предотвращения распространи вируса власти города обратились к горожанам с напоминанием, что по указу главы Архангельской области от 17 марта определен порядок прогулок родителей с детьми, которого нужно придерживаться.
Можно гулять с детьми дошкольного или младшего школьного возраста только одному родителю и только на придомовой территории, избегая детских и спортивных площадок, спортивных и тренажерных площадок, стадионов, плоскостных спортсооружений, других локаций для досуга (аллей, парков, скверов). Подростки от 14 лет могут посещать общественные места, ездить в общественном транспорте в масках, а дети до 14 лет - в масках и в сопровождении взрослых.
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