Е. Никора и А. Сысоев возложили цветы к памятнику Анатолию Бредову

Мурманская область >> Общество >> 10.05.2020

Сити-менеджер Е. Никора, глава горадминистрации Мурманска А. Сысоев, депутат А. Веллер возложили цветы к памятнику А. Бредова, Героя Советского Союза.

В день 35-летия присвоения Мурманску звания "Город-герой" состоялось это торжественное событие, призванное отдать дань памяти человеку, боровшемуся за мир в Заполярном крае. А. Веллер напомнил горожанам о суровых испытаниях, которые выпали на долю Мурманска, о мужестве северян.

А. Сысоев отметил, что гордится жизнью на славной земле сильных и отважных людей. Лучший памятник погибшим – город Мурманск, который буквально был возрожден из пепла и заново отстроен на берегу Кольского залива. Он пожелал жителям города–героя добра, мира, здоровья, благополучия.

Е. Никора призвал не забывать о подвигах местных жителей, которые выстояли, несмотря на испытания, возвели современный город, где сейчас живут их потомки. О героических временах нужно читать, смотреть фильмы, интересоваться экспозициями музеев, только так никто и никогда не забудет о прошлом.





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