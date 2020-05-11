Мэр Вологды высадил 75 кустов сирени вместе с волонтерами

Вологодская область >> Общество >> 11.05.2020

Мэр Вологды С. Воропанов с "Волонтерами Победы" стали участниками федерального проекта "Сад памяти", в рамках которого высадили 75 кустов сирени. Теперь каждое дерево будет нанесено на интерактивную карту проекта с миллионами других, высаженных по всей России.

Воропанов рассказал, что ранее на месте, где сейчас находится Аллея Славы, была аллея Детей войны. По предложению организации "Дети войны" локацию решили восстановить. Сирень высаживали с интервалом в 15 минут, не нарушая  нормы безопасности в эпидемиологической обстановке.

Во время ВОв 15 тыс. вологжан ушли на фронт, и половина из них погибла на полях сражений. Именно им  посвящена аллея. Но сажать деревья в рамках акции может каждый желающий в любом месте, а после посадки отмечать место на интерактивной карте официального сайта проекта.

Также к 75-летию окончания войны в парке Победы провели благоустройство: обновили систему освещения, обустроили дорожки, уложили дренаж. Горожане смогут посетить парк после снятия ограничительных условий.





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