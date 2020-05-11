Портреты череповчан военных лет запечатлели на панно в Череповце

Мемориальное панно установлено в череповецком парке Победы к 75-й годовщине Победы в ВОв. Отсюда ежегодно будет начинаться акция "Бессмертный полк".



В художественной инсталляции объединены 3 тыс. портретов череповчан времен ВОв. Изображения сделаны с помощью фотопечати, поэтому устойчивы к любым погодным условиям. Мемориал имеет размер 5х7,5 м, выглядит развевающимся знаменем, облицован гранитом, оборудован архитектурной подсветкой.



Церемонию открытия провели в камерной обстановке, а участниками стали несколько человек из общественных организаций.



Напомним, что в годы войны регион был прифронтовой территорией, а боевые действия затронули лишь западные районы. Но земляки воевали на различных фронтах. О. Кувшинников поздравил всех с Днем Победы, пожелал здоровья ветеранам.



Во время войны из Вологодской области на фронт ушли 335 тыс. человек, 200 тыс. погибли. Регион был госпитальным центром с 116 госпиталями. Также здесь находился крупнейший распределительный эвакуационный пункт.



На территории региона 90 воинских захоронений.