В Петрозаводске строят приют для 400 собак и кошек

Республика Карелия >> Общество >> 12.05.2020

Одна из общественных организации города выиграла грант на строительство приюта для бездомных животных. В столице Карелии это будет самый крупный приют, рассчитанный на 400 кошек и собак.

Некоммерческая общественная организация "Надежда", принимавшая участие в конкурсе грантов для НКО, получила от Фонда президентских грантов финансирование на строительство 54 вольеров. В Первом приюте города, руководит которым В. Рыбалко, места гораздо меньше. В приюте "Надежды" будут размещать животных, пойманных на улицах. Волонтеры "Надежды" считают, что в действующем приюте животных содержат в ужасающих условиях. У них нет даже шанса остаться здоровыми, а теснота, драки, инфекции заканчиваются гибелью животных. Хозяева случайно попавших под отлов животных, не могут найти своих питомцев.

В новом приюте будет медицинский блок, где животных будут вакцинировать, чипировать, стерилизовать. Но для реализации всех планов гранта недостаточно, поэтому волонтеры проводят сбор средств для проведения на участок воды и строительства помещения для комфортной жизни собак и кошек.





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