На железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор
На вокзале Костомукши установлен тепловизор, переданный компанией "Карельский окатыш", о чем рассказал гендиректор "Северстали" М. Воробьев.
Оборудование позволяет измерять температуру людей дистанционно, не прикасаясь к ним. Аппаратом пользуются для измерения температуры прибывших на поездах пассажиров. Показания подаются на монитор, а ответственный медработник следит за наличием людей с температурой выше 37 градусов. Превышение этой отметки сопровождается звуковым сигналом. Данные пассажира с температурой передаются в Межрайонную больницу. Человек едет домой, вызывает врача и соблюдает режим самоизоляции 14 дней. Насильно человека везти в больницу никто не будет, и таких случаев не было, поскольку людей проверяют и на месте выезда.
Все пассажиры поездов обязаны заполнить анкету с указыванием фамилии, адреса пребывания в Костомукше, контактных телефонов, места выезда. Данные передают в горадминистрацию. Для того чтобы не тратить время на заполнение анкеты на вокзале, сделать это предлагают в поездах.
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