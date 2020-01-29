Главы Архангельской области и НАО думают над объединением регионов

Ненецкий автономный округ Архангельская область >> Общество >> 13.05.2020

Глав Архангельской области А. Цыбульский и глава Ненецкого автономного округа  Ю. Бездудный обсудят сегодня возможную интеграцию регионов. 

Темой совещания в Нарьян-Маре станет экономическая ситуация, сложившаяся из-за снижения цен на нефть, дефицита бюджета НАО. Стороны попытаются найти пути выхода из положения, возможно, подписать меморандум об объединении двух регионов. 

До этого в прессе считали, что появление информации об объединении регионов – очередной фейк. На самом деле ситуация может потребовать такого действия. Интеграционные процессы имеют место, и точно сказать об объединении можно будет во второй половине дня.

Напомним, что Ненецкий округ - самостоятельный субъектом РФ, но согласно Уставу Архангельской области, входит в состав Архангельской области. Месяц назад президент РФ В. Путин вместо губернатора области И. Орлова назначил экс-главу НАО А. Цыбуьского, а главой НАО стал Ю. Бездудный. Цыбульский знает все о НАО, поэтому принять решение об объединении сможет на основе полной информации об округе.

 





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