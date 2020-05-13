Весенний призыв в Архангельске проходит с мерами предосторожности от COVID-19

До 15 июля в ряды российской армии должны вступить несколько сотен парней 18-27 лет. После реорганизации горвоенкомата Архангельска план призыва объединяет 4 района - Архангельск, Новодвинск, Соловки, Приморский район.



Военный комиссар этих районов С. Сторчака рассказал, что призыв в этом году пройдет по установленным правилам, с учетом антикоронавирусных мер. На медицинском осмотре будет строго контролироваться количество призывников. Скученности людей и очередей быть не должно. Большое внимание уделят санподготовке, уборке помещений каждые несколько часов, раздаче масок призывникам. Также у всех призывников будет измеряться температура бесконтактным способом. Будут ли призывникам делать тесты на коронавирус, не сообщается.



Первая партия новобранцев отправится на места службы в мае. Ребята отправятся в Заполярье, Центр, на Дальний Восток, в Северо-Западный округ. Также воинский долг архангелогородцы смогут отдать в рядах Северного флота, Воздушно-космических силах, войсках нацгвардии.