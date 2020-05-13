Подлодка "Князь Владимир" вышла на контрольные испытания

По итогам тестов примут решение о введении подлодки в состав ВМФ.



Головной атомный крейсер "Князь Владимир", относящийся к проекту 955А "Борей-А", отправился на контрольные испытания в Белое море. Он вышел из Северодвинска. Подводную лодку принять в боевой состав российский вооруженных сил должны в мае.



"Князь Владимир" является первым кораблем проекта 955А "Борей-А". Государственные испытания он прошел осенью 2019 г., когда осуществил учебно-боевой пуск МБР (межконтинентальной баллистической ракеты) "Булава".



Сейчас на "Севмаше" строят 4 корабля этого проекта, которые находится на различных стадиях процесса. Подписан контракт на создание еще 2 ракетоносцев проекта, а в планах - строительство 2 "Бореев-А". На ближайшее десятилетие завод обеспечен военным заказами стратегического назначения.



Справка. Подводные лодки проектов 955, 955А были разработаны ЦКБ мортехники "Рубин". Каждая является носителем 16 МБР "Булава". В состав Тихоокеанского и Северного флотов входят 3 ракетоносца проекта 955.