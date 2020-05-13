Памятник Ленина в Архангельске отремонтируют за 150 тыс. руб.
150 тыс. руб. выделят в честь 150-летия В. Ленина. Памятник Ленину, который расположен в районе Лесозавода №3, ожидает ремонта. Из городского бюджета решили выделить на косметический ремонт символическую сумму - 150 тыс. руб.
В 2019 г. памятник передали на технический учет в администрацию округа. Ремонтом будет заниматься подрядчик, в обязанности которого входит заделка швов постамента, чистка, помывка, покраска, покрытие специальным защитным составом. Сделать работы нужно к 25 мая, о чем сообщил глава Майской горки А. Ганущенко.
Напомним, что именно благодаря жителям Майской горки, принявшим участие в голосовании нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", было решено привести в порядок парк им. В. Ленина. Он занял 2-е место в списке мест, нуждающихся в обновлении в первую очередь.
Памятнику Ленину на пл. Терехина в Соломбальском округе повезло меньше. Монумент сильно разрушен, требует ремонта. Журналисты не раз поднимали эту тему, в том числе во время общения с главой региона И. Годзишем.
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