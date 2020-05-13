Памятник Ленина в Архангельске отремонтируют за 150 тыс. руб.

Архангельская область >> Общество >> 13.05.2020

150 тыс. руб. выделят в честь 150-летия В. Ленина. Памятник Ленину, который расположен в районе Лесозавода №3, ожидает ремонта. Из городского бюджета решили выделить на косметический ремонт символическую сумму - 150 тыс. руб.

В 2019 г. памятник передали на технический учет в администрацию округа. Ремонтом будет заниматься подрядчик, в обязанности которого входит заделка швов постамента, чистка, помывка, покраска, покрытие специальным защитным составом. Сделать работы нужно к 25 мая, о чем сообщил глава Майской горки А. Ганущенко. 

Напомним, что именно благодаря жителям Майской горки, принявшим участие в голосовании нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", было решено привести в порядок парк им. В. Ленина. Он занял 2-е место в списке мест, нуждающихся в обновлении в первую очередь. 

Памятнику Ленину на пл. Терехина в Соломбальском округе повезло меньше. Монумент сильно разрушен, требует ремонта. Журналисты не раз поднимали эту тему, в том числе во время общения с главой региона И. Годзишем.





Рекомендуем по теме:

В Ухте открыли памятник Ф. Прядунову

На острове Кего приведен в порядок памятник летчикам

НАО отметит 520-летие Пустозерска

Монумент "Буровая вышка" в Нарьян-Маре восстановят за частные средства

В Сыктывкаре выставили на продажу огромную гранитную голову Ленина

К Дню Победы в Архангельской области приводят в порядок памятники


В Череповце припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв

Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки

300 кг свежей рыбы раздали 130 семьям Череповца

В НАО завершена реорганизация музеев

Мурманчане встретили Пасху "Хором Турецкого"

Горячим паром обрабатывают подъезды в Череповце

Облицовочную плитку будут производить в Костомукше
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета