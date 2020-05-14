Мост через р. Тулома удлинят на 20 м

Мурманская область >> Общество >> 14.05.2020

В Мурманской области идет возведение нового моста через Тулому, который будет длиннее строго на 20 м. Работы проводятся в рамках нацпроекта по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры.

Кроме двухполюсного движения проезжая часть будет иметь 2 полосы безопасности, тротуары. Вес конструкции составит 750 тонн. Мост сдадут в эксплуатацию осенью 2021 г. В настоящее время возводится основание моста.

Старый мост был закрыт на реконструкцию в сентябре 2019 г. Через него осуществлялось транспортное сообщение между Мурмашей и микрорайоном Причальное. На время ремонта пришлось перенести автобусные маршруты. Теперь автобусы ходят через Мурманск.

Мост через реку Тулома в Коле – последний в Заполярье, непригодный для ремонта, поэтому его решили полностью перестроить. Он находится на трассе Р-21 "Кола". В новой конструкции постарались учесть все недочеты старой. Мост будет иметь сталежелезобетонные пролеты с монолитной железобетонной плитой в виде проезжей части. Это будет более прочная конструкция. 





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