Вологодские МФЦ начали предоставлять социальные услуги

Многофункциональные центры Вологды расширили перечень соцуслуг во время карантина. В него включили назначение выплат, пособий, компенсаций, выдачи удостоверений, субсидий на оплату коммунальных платежей. Персонал МФЦ работает только с посетителями в масках.



Сейчас Вологодский МФЦ расширил список госуслуг до 96. До этого около 1,5 месяца центры работали в ограниченном режиме, предоставляя услуги по 9 направлениям, а посетить их можно было только по цифровому пропуску. В настоящий момент наибольшим спросом пользуются услуги, связанные с режимом самоизоляции и выплатами для людей разных социальных категорий.



Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что теперь МФЦ работает по стандартному графику 8:00-17:00, но только по предварительной записи, чтобы не создавалось очередей, а люди соблюдали социальную дистанцию 1,5-2 м. Все посетители МФЦ должны иметь медицинские маски, и это требование относится и к персоналу центра. Клиентов просят приходить в МФЦ не раньше чем за 10 минут до назначенного времени.