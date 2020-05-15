Вологодские МФЦ начали предоставлять социальные услуги

Вологодская область >> Общество >> 15.05.2020

Многофункциональные центры Вологды расширили перечень соцуслуг во время карантина. В него включили назначение выплат, пособий, компенсаций, выдачи удостоверений, субсидий на оплату коммунальных платежей. Персонал МФЦ работает только с посетителями в масках.

Сейчас Вологодский МФЦ расширил список госуслуг до 96. До этого около 1,5 месяца центры работали в ограниченном режиме, предоставляя услуги по 9 направлениям, а посетить их можно было только по цифровому пропуску. В настоящий момент наибольшим спросом пользуются услуги, связанные с режимом самоизоляции и выплатами для людей разных социальных категорий.

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что теперь МФЦ работает по стандартному графику  8:00-17:00, но только по предварительной записи, чтобы не создавалось очередей, а люди соблюдали социальную дистанцию 1,5-2 м. Все посетители МФЦ должны иметь медицинские маски, и это требование относится и к персоналу центра. Клиентов просят приходить в МФЦ не раньше чем за 10 минут до назначенного времени.





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