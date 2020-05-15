"Северсталь" объявила о новом приеме заявок от тех, кто потерял работу

Предприятие "Северсталь" собирает заявки от нуждающихся в помощи людей, о чем сообщил глава гиганта Е. Виноградов.



Участвовать в программе может любой череповчанин, потерявший работу во время пандемии и тотальных мер профилактики распространения коронавируса. На помощь также могут рассчитывать не уволенные официально люди, потерявшие основной доход.



Помощь оказывается в виде именных карточек "Лента", деньги на которых предназначены для покупки товаров первой необходимости или продуктов.



Фонд "Дорога к дому" проводит прием заявок на карты "Ленты" не первый раз. Для получения продуктовой карты нужно быть зарегистрированным, проживающим и работающим в Череповце, с несовершеннолетним ребенком 3-17 лет или до 23 лет и если несовершеннолетний обучается на очной форме. Также заявитель должен иметь в семье хотя бы одного человека, потерявшего работу или ставшего меньше зарабатывать в связи с приостановлением работы организации в апреле-мае.



В настоящий момент поступило 600 заявок и набрано нужное количество на имеющуюся сумму поддержки.