В Ненецком округе стартовал этап конкурса "Регион добрых дел"
Департамент образования НАО проводит конкурс лучших практик в волонтерской деятельности. Победителей этапа отправят на федеральный конкурс, а его победители получат деньги на реализацию своих проектов.
В 2019 г. по итогам конкурса в число лучших попали 2 волонтерских объединения округа – Ресурсный центр развития добровольчества НАО и экообъединение "Пустозерск". Конкурс проводится в целях реализации проекта "Социальная активность" в рамках нацпроекта "Образование".
В этом году в конкурсе 4 направления: школьное добровольчество, студдобровольчество, серебряное добровольчество и добровольчество трудоспособного населения.
Заявки можно отправлять до 20 мая оператору регионального этапа, а вопросы задавать специалистам Ресурсного центра добровольчества.
Цель конкурса - создание условий для развития добровольческих инициатив, повышающих уровень жизни, способствующих росту количества людей, вовлеченных в добровольчество. Организатор - Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент образования Ненецкого округа.
Рекомендуем по теме:
На форуме в Санкт-Петербурге Ненецкий округ представят сотрудники Ресурсного центра добровольчества НАО
Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки
Мурманчане встретили Пасху "Хором Турецкого"
Горячим паром обрабатывают подъезды в Череповце
Новый крупный алмаз добыли в Архангельской области
Облицовочную плитку будут производить в Костомукше
"Уик-энд детских блокбастеров" начался в Архангельске
Главы Коми и Архангельска поговорили о судьбе Шиеса