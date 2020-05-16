В Ненецком округе стартовал этап конкурса "Регион добрых дел"

Департамент образования НАО проводит конкурс лучших практик в волонтерской деятельности. Победителей этапа отправят на федеральный конкурс, а его победители получат деньги на реализацию своих проектов.



В 2019 г. по итогам конкурса в число лучших попали 2 волонтерских объединения округа – Ресурсный центр развития добровольчества НАО и экообъединение "Пустозерск". Конкурс проводится в целях реализации проекта "Социальная активность" в рамках нацпроекта "Образование".



В этом году в конкурсе 4 направления: школьное добровольчество, студдобровольчество, серебряное добровольчество и добровольчество трудоспособного населения.



Заявки можно отправлять до 20 мая оператору регионального этапа, а вопросы задавать специалистам Ресурсного центра добровольчества.



Цель конкурса - создание условий для развития добровольческих инициатив, повышающих уровень жизни, способствующих росту количества людей, вовлеченных в добровольчество. Организатор - Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент образования Ненецкого округа.