В Ненецком округе стартовал этап конкурса "Регион добрых дел"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.05.2020

Департамент образования НАО проводит конкурс лучших практик в волонтерской деятельности. Победителей этапа отправят на федеральный конкурс, а его победители получат деньги на реализацию своих проектов.

В 2019 г. по итогам конкурса в число лучших попали 2 волонтерских объединения округа – Ресурсный центр развития добровольчества НАО и экообъединение "Пустозерск". Конкурс проводится в целях реализации проекта "Социальная активность" в рамках нацпроекта "Образование".

В этом году в конкурсе 4 направления: школьное добровольчество, студдобровольчество, серебряное добровольчество и добровольчество трудоспособного населения.

Заявки можно отправлять до 20 мая оператору регионального этапа, а вопросы задавать специалистам Ресурсного центра добровольчества.

Цель конкурса - создание условий для  развития добровольческих инициатив, повышающих уровень жизни, способствующих росту количества людей, вовлеченных в добровольчество. Организатор - Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент образования Ненецкого округа.





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