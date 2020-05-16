В НАО завершается прием заявок на участие в конкурсе "Семья года"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.05.2020

На конкурс заявились 7 семей из НАО. Подать свою заявку можно до 20 мая. Участниками конкурса могут стать активные семьи, сохраняющие свои семейные традиции, создающие условия для развития детей. Победитель регионального этапа поедет на конкурс федерального уровня, а истории всех семей-победителей попадут в книгу "Семья года – 2020".

В этом году конкурс проводится по 5 номинациям: "Золотая семья", "Многодетная семья", "Сельская семья", "Молодая семья" и "Семья – хранитель традиций". Заявки принимает региональный центр молодежной политики НАО.

Цель конкурса – пропаганда, повышение престижа семейного образа жизни и ценностей, а также ответственного водительства. Конкурс должен способствовать распространению положительного имиджа семейных династий и социально ответственных семей, серди которых семьи с детьми-инвалидами.

Организаторы конкурса "Семья года" - Фонд поддержки детей в тяжелой жизненной ситуации, Минтруда и соцзащиты РФ. Организаторы окружного этапа — Департамент образования НАО, Департамент здравоохранения НАО.





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