В Карелии в нескольких районах ослабили ограничительные меры

Республика Карелия >> Общество >> 16.05.2020

Глава Карелии А. Парфенчиков определил список "чистых" территорий, где коронавирус не выявлен. В этих местах меры самоизоляции упрощены, разрешена торговля, предоставление бытовых услуг, но при строгом соблюдении некоторых условий.

К "чистым" пунктам относятся Кемский, Муезерский, Беломорский, Калевальский, Суоярвский, Пудожский, Медвежьегорский, Лоухский районы, а также Костомукша, п. Пай и п. Ладва-Ветка Прионежского района. В этих районах нет коронавирусных больных, а власти делают все возможное, чтобы их не было и в будущем. Сейчас здесь работают парикмахерские, магазины продовольственных и промтоваров, косметические салоны, бани и сауны, организации допобразования. Соблюдение ограничительных условий во всех заведениях проверяется.

Например, бытовые услуги могут предоставляться только в помещениях, где на 20 кв. м. приходится 1 посетитель, а при скоплении очереди соблюдается дистанция 4 м. Услуги разрешается оказывать только с использованием масок и антисептиков. Но даже таким условиям могут позавидовать города, в которых действует режим самоизоляции.





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